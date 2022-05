Volgende maand – 10 juni welteverstaan – zal de terugkeer van Mario Strikers ingeluid worden, dan verschijnt namelijk Mario Strikers: Battle League en het ziet ernaar uit dat het weer ouderwetse chaos gaat worden. Eerder deze maand konden we al een uitgebreide trailer met jullie delen en met de naderende release van de game heeft Nintendo weer een aantal korte teasers vrijgegeven.

De teasers in kwestie staan hieronder en tonen onder meer de zogeheten Hyper Strikes en de customization opties. Hyper Strikes zijn krachtige schoten op doel die een doelpunt zo goed als verzekeren. Door de kleding van je personage aan te passen, kun je ook de statistieken van diegene veranderen. Deze statistieken bepalen dan weer hoe sterk, snel of behendig je personage is.

Mario Strikers: Battle League is vanaf 10 juni exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.