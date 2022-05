The Callisto Protocol is het nieuwe geesteskind van Glen Schofield, een co-creator van Dead Space. De game bleef tot dusver erg in nevelen gehuld, maar daar komt nu een einde aan. Okami Games heeft betaald toegang gekregen tot de recentste GameInformer, dat The Callisto Protocol als zijn ‘coverstory’ behandelt. Op Twitter postte hij enkele screenshots én details uit het artikel. We overlopen even de belangrijkste informatie.

Zoals je uit de screenshots boven en onder dit artikel kan afleiden, is The Callisto Protocol erg duidelijk een spirituele opvolger van Dead Space. Sommige screenshots lijken zo weggelopen te zijn uit de avonturen van Isaac Clark en co. Verder weten we nu ook dat The Callisto Protocol nog dit jaar zal uitkomen, op de huidige én vorige generatie consoles. Zo zullen meer mensen kunnen genieten van deze gruwelijke ervaring.

De game zal je in staat stellen om vijanden zowel van dichtbij (in mêlee) als van veraf het leven zuur te maken. Ook ‘GRP’ maakt zijn opwachting, een vaardigheid vergelijkbaar met de telekinese uit Dead Space. Nu we de vijanden vermeld hebben: de griezels op de screenshots heten blijkbaar ‘biophages’ en zouden gecreëerd en ontsnapt zijn in en uit een laboratorium. Dat hint dus ook duidelijk naar erg menselijke horror.

Wij kunnen alvast niet wachten om meer van de game te zien én er uiteindelijk zelf mee aan de slag te gaan.