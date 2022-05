Er gingen al maanden geruchten over het vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order. Het heeft een tijdje mogen duren, maar eindelijk was daar op 27 mei het verlossende woord, toen Star Wars Jedi: Survivor werd aangekondigd tijdens de Star Wars Celebration. Alhoewel we niet meer dan een kleine teaser te zien hebben gekregen, heeft Respawn Entertainment wel al wat uit de doeken gedaan over het nieuwe Star Wars-avontuur.

Star Wars Jedi: Survivor zal alleen worden uitgebracht op de current-gen consoles, dat zijn dus de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Wat dat precies betekent voor de kwaliteit van het spel konden we niet gelijk zeggen. In een recent interview met Starwars.com heeft Stig Asmussen, de director van het spel, gelukkig wat meer licht kunnen schijnen op de voordelen van het ontwikkelen voor deze systemen.

Zo zal het spel voorzien zijn van ray tracing technologie met een grafisch niveau dat alle eerdere projecten van Respawn overstijgt.

“Since it’s real-time, we get to see the changes as we tweak the lights – immediately, essentially. That means that we have more time to polish, that means that we can iterate more, and we can get better results that feel more filmic.”

De grafische verbeteringen zijn echter niet het enige waar Asmussen enthousiast van wordt. Zo meent de director ook dat de SSD’s van de PlayStation 5 en Xbox Series X|S heel veel content tegelijk in kunnen laden. Het hoeft daarbij geen rekening te houden met de HDD’s van de vorige generatie consoles.

“I’ve always worked on streaming games – games that don’t have load screens, the fact that these consoles have such fast storage has made it even easier. Those are probably the two biggest benefits. PlayStation 5 has some really interesting haptics on their controller that we’re digging into, and it’s just an easier process in general.”

Genoeg om naar uit te kijken dus. Hoelang we precies moeten wachten is nog niet bekend, maar het spel zal in ieder geval in 2023 uit moeten komen als alles volgens plan gaat. Als we journalist Jeff Grubb mogen geloven zullen we niet tot het einde van 2023 hoeven te wachten, zo meent hij dat Star Wars Jedi: Survivor al in februari of maart zal uitkomen.