Warner Bros. Games werkt momenteel aan de game MultiVersus, wat een nieuwe fighter is waarin personages uit allerlei franchises van Warner Bros. hun opwachting zullen maken. Op basis van de officiële onthulling weten we zodoende dat bijvoorbeeld Tom en Jerry het op kunnen nemen tegen Batman, en meer.

Hoewel inmiddels meerdere personages zijn aangekondigd, zijn er ook figuren die nog niet officieel uit de doeken zijn gedaan. Via dataminers weten we echter welke personages nog meer in de pijplijn zitten en dat zijn de volgende zeven:

Samurai Jack – Samurai Jack

The Powerpuff Girls – Powerpuff Girls (all three as one fighter)

The Animaniacs – The Animaniacs (allegedly all three as one fighter)

Duck Dodgers/Daffy – Looney Tunes

Scorpion – Mortal Kombat

Ben 10 – Ben 10

Ted Lasso – Ted Lasso

De game had recent een gesloten alpha test en in juli zal er een open beta volgen. MultiVersus staat gepland voor een release later dit jaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.