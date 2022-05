Met drie vrij recente Pokémon-releases achter de kiezen in de vormen van Arceus, de Diamond & Pearl remakes én New Pokémon Snap, is het niet gek dat The Pokémon Company over het afgelopen fiscale jaar 1.6 miljard dollar aan omzet heeft gedraaid, waarvan 322 miljoen aan winst. Het fiscale jaar eindigde afgelopen april en hoewel The Pokémon Company als private onderneming deze cijfers niet hoeft te delen, hebben ze dat toch maar eens gedaan.

Deze resultaten vielen te lezen in de Kanpō, een krant van de Japanse overheid. Deze cijfers verbazen ons overigens helemaal niks als je naar de verkoopcijfers van de games kijkt. Arceus was goed voor 12.64 miljoen exemplaren en de remakes van Diamond & Pearl samen voor 14.65 miljoen. En dan hebben we de verkopen van Pokémon kaarten en andere merchandise nog niet meegerekend. Wie dacht dat Pokémon op zijn retour is heeft het in ieder geval hartstikke mis.