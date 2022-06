Final Fantasy XVI liet zich, na een lange tijd wachten, deze week eindelijk nog eens zien. Een nieuwe trailer werd op ons bord gegooid én we kregen tegelijk een release window: de zomer van 2023. We moeten dus nog een jaartje wachten vooraleer we kunnen genieten van deze game, maar verrassend genoeg is de game op dit moment al helemaal speelbaar.

In een recente tweet op het Final Fantasy Twitter-account werd een boodschap meegegeven van producer Naoki Yoshida en regisseur Hiroshi Takai. Beide heren bedanken ons eerst voor ons lange geduld en geven vervolgens een korte update over de stand van zaken. Hieruit leren we dat de game best wel al ver staat in het ontwikkelproces, maar dat de resterende tijd gebruikt zal worden om alles te verfijnen en issues weg te werken.

Final Fantasy XVI verschijnt in de zomer van 2023 op de PS5 en pc.