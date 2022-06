Nadat we eerder deze week al open wereld gameplay van Sonic Frontiers te zien kregen in een vrij uitgebreide gameplay video, is het nu aan de combat. SEGA en IGN hebben weer een nieuwe video uitgebracht en in deze krijg je 6 minuten lang actie te zien.

Dit ziet er naar Sonic begrippen toch wat anders uit dan we gewend zijn, maar dat komt vooral door het nieuwe perspectief dat de game je voorschoteld. Het betreft immers een open wereld en daarmee stapt Sonic Frontiers af van de wat meer lineaire gameplay die gebruikelijk is voor de franchise.

Bekijk de nieuwe beelden hieronder en geniet. Sonic Frontiers verschijnt dit najaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.