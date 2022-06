Guerrilla Games bracht eerder deze week de grote update 1.14 uit voor Horizon: Forbidden West. Hiermee werden nieuwe features, waaronder een New Game+ modus, aan de game toegevoegd. Daarnaast gaven de patch notes ook aan dat visuele kwaliteit van de game in de Performance Mode is verbeterd. In deze grafische modus draait de game op 60 frames per seconde, maar dit ging voor update 1.14 duidelijk ten koste van de grafische kwaliteit vergeleken met de Fidelity Mode.

De vraag is natuurlijk hoe groot de visuele verbeteringen van update 1.14 zijn. De onderstaande video van het YouTube-kanaal ElAnalistaDeBits geeft daar een goede indruk van en het resultaat lijkt erg positief. Voorheen zag de Performance Mode er beduidend minder mooi uit dan Fidelity, omdat veel details verloren gingen. Met de nieuwste update ziet Horizon: Forbidden West er in de Performance Mode duidelijk mooier uit en komt de visuele kwaliteit veel dichter in de buurt van de Fidelity Mode. Daarbij moeten we ook opmerken dat de kwaliteit van een YouTube-video niet eens volledig recht doet aan hoe de game eruitziet als je het zelf speelt.

Wat zijn jouw ervaringen met de Performance Mode van Horizon: Forbidden West na update 1.14?