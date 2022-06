De afgelopen week kwamen er met dank aan IGN nieuwe beelden van Sonic Frontiers online. Eerst verscheen er een video met 7 minuten aan gameplay die veel van de spelwereld liet zien, gevolgd door een video die zich richtte op de combat.

In de Sonic Central uitzending van vanavond heeft SEGA – naast een trailer van Sonic Origins – opnieuw wat gameplay van Sonic Frontiers getoond. Het gaat om wat korte fragmenten, die in de onderstaande video te zien zijn tussen 9:30 en 9:54. In Sonic Central kondigde SEGA ook nog Sonic Frontiers: Prologue aan. Dit is een speciale animatie rondom Knuckles, die zich voor Sonic Frontiers afspeelt. De volledige animatie zal op een later moment online verschijnen.

De release van Sonic Frontiers staat gepland voor komend najaar. De game moet dan uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.