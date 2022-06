Wie maar geen genoeg kan krijgen van content van de bedenkers van Rick & Morty en Solar Opposite, mogen zich later dit jaar gelukkig prijzen. Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase werd een nieuwe game uit de doeken gedaan genaamd High On Life. De bedenkers van de eerder genoemde shows zijn hier nauw bij betrokken en dat is duidelijk te zien aan de stijl van de game.

In High On Life speel je als een premiejager in een uitgestrekt universum en je wordt bijgestaan door allerlei wapens die ook met jou kunnen praten. Mensen worden ontvoerd door aliens in deze wereld en worden gebruikt als een soort drugs. Dit kan natuurlijk niet langer en daar moet jij een stokje voor steken. Zo horen we onder andere Justin Roiland – de stem van Rick en Morty – voorbijkomen en het oogt als een titel die er best wel hilarisch is uitziet. Hieronder kan je de eerste beelden van High On Life bekijken.

Deze game zal op 22 oktober verschijnen voor de pc en Xbox.