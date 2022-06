Capcom liet onlangs hun team-based actiegame Exoprimal nog eens schitteren met heel wat nieuwe beelden. Exoprimal staat momenteel gepland voor een release in 2023, maar de ontwikkelaar is van plan ons de kans te geven om de game al eens uit te testen.

Vanaf volgende maand staat immers een gesloten netwerktest op de planning en deze zal in drie fases verlopen. De eerste fase vindt plaats op 11 juli, de tweede op 25 juli en de derde op 7 augustus. Jammer genoeg is de eerste fase enkel bedoeld voor inwoners van de VS en Canada, maar de overige fases kunnen wereldwijd gespeeld worden. Dit alles zal verlopen via de Steam versie van de game.

Alle info over de gesloten netwerktest lees je op de officiële site.