Tot groot jolijt van de fans, kondigde Square Enix vorige week Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion aan, een remaster van de geliefde PSP-titel uit 2007. Hiermee breekt de spin-off /prequel van Final Fantasy VII eindelijk los uit de PSP-exclusiviteit en dat betekent uiteraard heel wat upgrades en verbeteringen voor moderne consoles.

Officieel gaat het hier om een remaster, maar als je de getoonde beelden even naast het origineel legt, dan moet gezegd worden dat het resultaat best indrukwekkend is. Zo indrukwekkend dat je bijna zou geloven dat we hier met een remake te maken hebben: we zien een boost in resolutie, maar ook heel wat nieuwe en verbeterde assets. Sommige zaken zijn zelfs aangepast om zo aan te sluiten op de Final Fantasy VII Remake. Ook op vlak van gameplay lijken er verbeteringen aanwezig te zijn: de UI is aangepast en de camera is nu vlotter te besturen.

Heel wat om naar uit te kijken dus, wanneer Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion komende winter uitkomt. Bekijk hieronder een video waarin de originele game wordt vergeleken met de nieuwe versie.