RICOCHET, het anti-cheatsysteem dat Activision op Call of Duty: Vanguard en Warzone losgelaten heeft, mogen we zo stilaan een succes beginnen noemen. De uitgever probeert op deze manier cheaters op een ludieke manier tegen te werken, zonder dat het spelplezier van normale spelers daaronder lijdt. Eerder zagen we bijvoorbeeld al de techniek ‘cloak’ de revue passeren, waarmee normale spelers voor cheaters onzichtbaar gemaakt worden.

Onlangs heeft Activision echter een nieuwe RICHOCHET-techniek vrijgegeven. Het gaat om ‘disarm’ en die heeft zijn naam niet gestolen. Betrapte valsspelers worden immers van hun wapens – vuisten inclusief – beroofd en slaan zo niet alleen een malle figuur, ze zijn ook een vogel voor de kat. Daarnaast blijft Activision tevens vlijtig cheaters bannen van hun servers. De strijd om Call of Duty helemaal cheatervrij te maken, blijft dus staalhard verder woeden.

“Like the name implies, when cheaters are detected, we simply take their weapons away from them (including their fists).”