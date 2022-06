Tijdens de Summer Games Fest Showcase kreeg Soul Hackers 2 zijn allereerste Engelse trailer. Atlus heeft nu een nieuwe trailer uitgegeven, waarin de cast van stemacteurs en actrices bekend wordt gemaakt.

De cast is gevuld met talent met wie je mogelijk al bekend bent via andere RPG’s. Zo vertolkt Megan Harvey protagonist Ringo. Harvey is onder andere bekend van haar rol als Sophia in Persona 5 Strikers. Verder vertolken Erica Mendez (Genshin Impact), Zach Aguilar (NieR Replicant), Erica Lindbeck (Persona 5), Griffin Puatu (Tales of Arise) en Edward Bosco (Lost Judgment) rollen in de game. Jack Frost wordt als vanouds nagesynchroniseerd door Sarah Williams.

Soul Hackers 2 komt op 26 augustus wereldwijd uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Op de huidige generatie consoles zal het spel 4K resolutie en 60fps modi bevatten.