Soul Hackers 2 zal op 25 augustus verschijnen in Japan en een dagje later, 26 augustus, ook bij ons in het Westen. Het spel is ontwikkeld en wordt uitgegeven door ATLUS en is het vervolg op Devil Summoner: Soul Hackers. Het betreft het vijfde deel in de Devil Summoner-serie, zelf onderdeel van de grotere Megami Tensei-franchise.

Deze Japanse role-playing game werd tot voor kort alleen nog maar voorzien van Japanse trailers, maar daar is nu verandering in gekomen. ATLUS heeft de eerste Engelse voice-over trailer voor Soul Hackers 2 vrijgegeven, die de titel “The Calling” draagt en die je hieronder kan terugvinden. De game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.