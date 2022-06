Square Enix werkt vlijtig aan het volgende deel in de legendarische Final Fantasy-reeks en het nieuwe deel – nummertje 16 – staat gepland voor een release in de zomer van 2023. De game is op dit moment zelfs volledig speelbaar en het team richt zich nu op het polijsten van de gameplay en andere zaken.

Desalniettemin heeft Noaki Yoshida wel een interessant weetje gedeeld: in gesprek met IGN heeft de producent namelijk laten weten dat Final Fantasy XVI geen volledige open wereld heeft, hoewel de game wel inspiratie heeft gehaald uit dergelijke titels. Yoshida zegt dat ‘onderzoek onder gebruikers’ heeft uitgewezen dat veel jongere gamers nog nooit een Final Fantasy game hebben gespeeld of überhaupt interesse hebben in de reeks.

De producent vond het daarom noodzakelijk om elementen uit bekende open wereld titels te trekken en die in het zestiende deel te gebruiken. Square Enix heeft er echter ook voor gekozen om de traditionele open wereld aan de kant te schuiven en het op te splitsen in meerdere gebieden, zodat het aanvoelt alsof het verhaal en de wereld een meer ‘globale’ schaal hebben.

‘We’ve found in our extensive user research that many of the younger generation of gamers have never played a Final Fantasy or don’t have any interest in the series. To create a game that might excite and resonate not only with our core fans, but also with that new generation, we played a lot of games ourselves, and so yes, in Final Fantasy 16 you’ll find inspiration from recent triple-A open world RPGs.

However, to bring a story that feels like it spans an entire globe and beyond, we decided to avoid an open world design that limits us to a single open world space, and instead focus on an independent area-based game design that can give players a better feel of a truly ‘global’ scale.’