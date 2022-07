Forspoken zou in eerste instantie in mei dit jaar verschijnen, maar in maart realiseerde Square Enix zich dat ze meer tijd nodig hebben om de game af te maken. Toen werd Forspoken uitgesteld naar oktober, maar ook dat zal niet gehaald worden.

In de schaduw van de God of War: Ragnarök releasedatum aankondiging van eerder vandaag, laat de uitgever weten de game naar 2023 uit te stellen. De nieuwe releasedatum van Forspoken is nu 24 januari 2023.

Volgens Square Enix is het uitstel het gevolg van een strategische beslissing. Oftewel, Square Enix wil de game niet te dicht op een grote titel als God of War en andere najaarstoppers uitbrengen. Het goede nieuws is dat de game qua ontwikkeling in de laatste fase zit en gepolijst wordt.

“As a result of ongoing discussions with key partners, we have made the strategic decision to move the launch date of Forspoken to January 24, 2023. All game elements are now complete, and development is in its final polishing phase.

We would like to thank you for your continued support and patience on this journey. Your excitement for the game inspires us every day and we cannot wait to share more about Forspoken with you later this summer!”