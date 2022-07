F1 22 is sinds 1 juli officieel verkrijgbaar en om de release te vieren heeft MediaMarkt een leuk evenement georganiseerd, zo laten ze per mail weten. Deze zaterdag zal er namelijk een heus launch event plaatsvinden, dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Het evenement wordt zowel in België als Nederland gehouden.

In Nederland zal het plaatsvinden bij MediaMarkt Arena te Amsterdam en in België bij MediaMarkt Oostakker. Het evenement duurt van 12.00 tot 16.00 uur en vanzelfsprekend is F1 22 te spelen, wat je op playseats kunt doen voor een optimale ervaring. Natuurlijk zijn er ook prijzen te winnen.

Zo kun je in Amsterdam proberen om de snelste tijd neer te zetten op het circuit van Zandvoort in de game. In Oostakker zul je dat moeten doen op Spa-Francorchamps. De speler die de snelste tijd neerzet, wint een exemplaar van de game én een Logitech G29 stuurwiel.

Meer weten over F1 22? Check dan onze review.