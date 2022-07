We hebben er een aantal jaar op moeten wachten, maar eindelijk beginnen we steeds meer te zien en horen van/over Skull & Bones. De zeevaart en piraat geori├źnteerde game van Ubisoft Singapore kreeg afgelopen week eindelijk een nieuwe gameplay reveal en het spel kreeg ook gelijk een releasedatum: 8 november. Ubisoft zet gelijk hoog in, want de uitgever belooft namelijk gratis content updates en ondersteuning voor het spel in de komende jaren.

Je zult je misschien afvragen wat voor content Ubisoft precies gaat toevoegen aan het spel over de maanden en jaren na de release. Dat is ook duidelijk gemaakt: het type content varieert van grote in-game events en dodelijke uitdagingen tot kleinere events. Daarnaast zullen er ook nieuwe schepen, wapens en zelfs meubels worden toegevoegd aan het spel.

Volgens quest director Terry Han, zal je waren moeten smokkelen en stelen, of zelfs een aanval moeten lanceren op een nabijgelegen fort of nederzetting. Voordat het echter zover is om in de details te treden van content in toekomstige updates, kijken we eerst aandachtig naar de aankomende release van het spel.