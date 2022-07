Rockstar Games had ogenschijnlijk plannen om Red Dead Redemption en Grand Theft Auto IV van een remaster te voorzien, maar dat is in de prullenbank beland vanwege de tegenvallende lancering van Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition. In de tussentijd heeft Rockstar aangegeven een stap terug te doen qua online ondersteuning voor Red Dead Online, omdat de focus volledig op Grand Theft Auto VI is komen te liggen.

Nu blijkt er nog een project in de prullenbank te zijn beland. Bekend Rockstar insider Tez2 meldt namelijk dat de ontwikkelaar van plan was om Red Dead Redemption 2 op de current-gen systemen uit te brengen. Maar ook dat plan is nu niet langer relevant, want Rockstar Games zou letterlijk alle plannen die ze hadden hebben geannuleerd of op pauze hebben gezet.

Kortom, de kans dat Red Dead Redemption 2 ooit een current-gen upgrade krijgt is zeer klein.