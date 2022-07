FIFA 23 schrijft geschiedenis, het is namelijk de eerste game in de franchise die een vrouwelijke speler op de cover plaatst. Sam Kerr is een aanvaller die voor Chelsea speelt en ze wordt vergezeld door Paris Saint-Germain fenomeen Kylian Mbappé. Er zit echter wel een addertje onder het gras, mocht je Kerr op jouw hoesje willen.

De Ultimate Edition beeldt Kerr en Mbappé naast elkaar af. De standaard editie kent echter een aantal variaties, zo zal vrijwel overal Mbappé worden afgebeeld op de standaard editie, tenzij je het spel uit Oceanië haalt: Australië of Nieuw-Zeeland dus.

Kerr laat weten enthousiast te zijn over het feit dat ze één van de sterren is die op het hoesje wordt afgebeeld. Mbappé deelt die mening, en is voor de derde keer weer van de partij als vertegenwoordiger van de voetbalgame. Ook vind hij het een goede zaak dat het vrouwenvoetbal op deze manier wordt geëerd.

Vanavond om 18.00 uur zal EA FIFA 23 eindelijk gaan onthullen aan de wereld. Wat hoop jij terug te zien in de nieuwe FIFA en wat vind jij van de FIFA 23 boxart? Laat het aan ons weten in de reacties.