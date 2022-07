Als enige vorm van multimedia populair genoeg is kan je er de donder op zeggen dat men met dat IP ook andere territoria gaat verkennen. Eerlijk is eerlijk, na het spelen van Detroit: Become Human was een manga wel een van de laatste dingen waar we aan hadden kunnen denken. De manga krijgt de subtitel Tokyo Stories en wordt geschreven door Saruwatari Kazami en getekend door Moto Sumida.

Sumida geeft aan een groot fan te zijn van Detroit: Become Human. Zijn visie voor Tokyo Stories is hoe de robots zich ontwikkelen in Japan ten tijde van de gebeurtenissen in Detroit, ofwel de game. Lang duurt het niet meer tot Detroit: Become Human – Tokyo Stories het levenslicht ziet. De manga zal namelijk vandaag al in Japan verschijnen. Of en wanneer er een Engelstalige versie komt is nog onbekend.