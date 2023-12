Detroit: Become Human blijft het goed doen aan de kassa. In januari nog liet ontwikkelaar Quantic Dream weten dat hun game wereldwijd maar liefst acht miljoen keer over de toonbank gegaan was. Nu we bijna een jaar verder zijn, blijkt dat het momentum van de titel nog steeds niet afgenomen is.

Integendeel, Detroit: Become Human heeft er de voorbije twaalf maanden nog een miljoen verkochte exemplaren bijgedaan, waardoor de teller nu op negen miljoen staat. Best indrukwekkend, als je het ons vraagt. We heffen dan ook graag ons glas op het blijvende succes van de game.