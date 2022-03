Ontwikkelaar Quantic Dream heeft laten weten dat Detroit: Become Human een nieuwe mijlpaal heeft bereikt. Het spel is meer dan 6.5 miljoen keer over de toonbank gegaan, 8 maanden nadat het spel de 6 miljoen kopieën was gepasseerd.

Met deze indrukwekkende cijfers is Detroit: Become Human de meest succesvolle game die Quantic Dream heeft uitgebracht sinds de oprichting van de studio.

Detroit: Become Human lanceerde als PlayStation exclusive, en werd met veel lof ontvangen door critici en consumenten. Eind 2019 werd de game ook eindelijk uitgebracht op pc, waar het in 2021 de grens van één miljoen sales wist te doorbreken. Gebaseerd hierop kunnen we er vanuitgaan dat de PlayStation versie ongeveer 5 miljoen keer is verkocht, of hier ook de PS+ versie bij wordt gerekend weten we helaas niet.

Quantic Dream liet eveneens weten dat de werkkracht inmiddels met 50% is gegroeid. Er gaan echter veel geruchten rond de laatste tijd over de vermeende misstanden bij Quantic Dream, waardoor het bedrijf weinig talent weet te behouden. Hierdoor zouden projecten zoals Star Wars Eclipse vertraging hebben opgelopen. De studio ontkent dit echter stug en meent zelf dat Star Wars Eclipse niet vertraagd is, omdat er geen publieke releasedatum bekend is gemaakt.