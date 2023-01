Detroit: Become Human is al bijna vijf jaar verkrijgbaar op de PlayStation 4 en tweeënhalf jaar op de pc. Ondanks dat de game al een aardige tijd op de markt is en er geen actieve reclame meer voor gemaakt wordt, weet het spel nog steeds aardig te verkopen.

De laatste keer dat we verkoopcijfers van Detroit: Become Human te horen kregen was vorig jaar maart. Toen stond de teller op 6,5 miljoen. We zijn nu bijna een jaar verder en nu laat Quantic Dream weten dat er inmiddels meer dan 8 miljoen exemplaren van Detroit: Become Human over de (digitale) toonbank zijn gegaan.