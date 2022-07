Na een enorm turbulente ontwikkelingsperiode liet Ubisoft onlangs Skull & Bones dan eindelijk uitgebreid zien met heel wat gameplay. Het lijkt erop dat Skull & Bones binnenkort dan toch ons leven zal binnenvaren, maar voor het zover is, krijgt de game nog te maken met wat turbulente wateren…

In een verslag van Kotaku wordt de huidige toestand van Ubisoft onder de loep genomen. Die is momenteel niet zo positief, zeker gezien we onlangs te weten kwamen dat Avatar: Frontiers of Pandora wordt uitgesteld. Uit het verslag blijkt ook dat zélfs de makers van Skull & Bones er eigenlijk niet van overtuigd zijn dat hun game helemaal is wat het moet zijn:

‘But while [Skull & Bones] has cost as much as any big blockbuster game, people who have worked on it remain skeptical it will be anywhere near the hit the company needs. According to one developer, there is little to the pirate-ship game beyond what was already shown when it reemerged in a showcase livestream earlier this month. Despite a bevy of resource-gathering survival sim mechanics, they said each individual part of the game lacked depth.’