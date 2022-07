Het is inmiddels al een tijdje bekend dat MultiVersus heel wat speelbare personages zal hebben. Als alles goed komt, zijn dat er 16 bij de lancering en nog 19 extra personages die na de release komen. Dataminers gingen echter al hard aan het werk om te ontdekken wie die personages zouden zijn en dat lukte best goed.

Zo werd al van tevoren ontdekt dat Rick & Morty naar de game zouden komen, omdat sommige voice-lines naar hen verwezen. Redditor JPMB5555 ontdekte zo al heel wat personages, maar heeft nu slecht nieuws: er zijn heel wat referenties naar bepaalde personages verwijderd, waardoor het onzeker is dat die personages daadwerkelijk naar de game zullen komen. Lees zijn volledige post via deze link. Hieronder een kort fragment:

‘Now, however, I’ve figured out what they’ve removed. And it’s not pretty.

Remember how Gandalf’s Finn lines got cut between the TT1 and TT2 files? Well, they cut the rest of his lines, the remainder being from Shagworthy.

…Along with all voice lines referencing Eleven, Daenerys, Hound, and Craig.’

Het lijkt er dus op dat deze personages dan toch niet naar MultiVersus zullen komen. Uiteraard is dit geen officieel nieuws, dus het is even afwachten of Gandalf en co. echt geschrapt zijn uit het rooster.