We wisten al dat Bungie op 23 augustus meer over de toekomst van Destiny 2 onthult. Nu is er echter ook een tipje van de sluier opgelicht over wat we mogen verwachten tijdens de showcase. Voor Season 18 keert er namelijk een Raid terug uit de Destiny Content Vault, echter zul je tot de 23ste moeten wachten om erachter te komen over welke Raid het gaat. Eerder is de Vault of Glass Raid uit het eerste deel al aan het vervolg toegevoegd.

Je kunt echter de dag erna wel direct aan de slag met de Raid. Tijdens de eerste 24 uur is de Contest Mode ingeschakeld en is er een World First race. Spelers hebben een cap van 1560 Power en zodra de Raid is uitgespeeld kun je met de Challenge modus aan de slag. Daarin kun je een geheime Triumph verdienen zodra je alle challenge Triumphs succesvol hebt afgerond. Na de eerste 24 uur kun je niet meer aan de wedstrijd mee doen.