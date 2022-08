Veel games van Ubisoft, zeker de grote titels, varen op een verhaal dat een centrale rol speelt. Denk aan Assassin’s Creed, Far Cry, Immortals en meer. Voor Skull & Bones zal dat niet helemaal opgaan, want in een interview heeft de uitgever laten optekenen dat de game geen narratieve titel betreft.

Skull & Bones is wel voorzien van een verhaal, maar het komt meer in fragmenten voorbij. Zo kom je verschillende belangrijke NPC’s tegen, die allemaal een eigen verhaal hebben en dat zal je ontdekken door contracten bij ze aan te gaan. Ook is er een achtergrondverhaal dat dienst doet als lore voor de wereld, maar het is allemaal secundair.

Er ligt dus geen focus op een omvangrijk verhaal en dat komt mede doordat Ubisoft de spelers juist de ruimte wil geven om zelf een verhaal te creëren. Daarmee volgt de uitgever nog altijd de filosofie van jaren terug, gezien dit bij de aankondiging in 2017 al aangestipt werd. In dat opzicht dus geen veranderingen omtrent Skull & Bones.

“Skull and Bones is not a narrative-driven game. We have narrative pieces — in the game, you’ll meet important NPCs called Kingpins which have their own stories that you’ll learn as you develop rapport with them by taking on contracts with them.

There is an underlying story to the game with which we build the entire world lore, but that’s not the main focus. We want players to create their own stories and be able to choose the type of pirate they want to be.

That being said, what drives you through the progression system which we call Infamy, is the fact that you will gain access to blueprints in the game which will give you different types of ships, weapons, and armours, and you’ll need those as you move and explore around the world to be effective against new foes.”