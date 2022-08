De FIFA-franchise staat al jaren bol van de modi en mogelijkheden. Dat zal dit jaar niet anders zijn met FIFA 23 en een terugkerende modus is de carrièremodus. Die is echter voorzien van wat nieuwe features, waaronder de mogelijkheid om in de rol van een bestaande trainer te stappen.

Zo kun je als Pep Guardiola of bijvoorbeeld Jurgen Klopp aan de slag, waarbij je ook betrokken wordt bij het aankopen en verkopen van spelers. Om de vernieuwingen en het complete geheel onder de aandacht te brengen, heeft EA een nieuwe video uitgebracht.

Check hieronder de video van 7 minuten om een goede indruk te krijgen. Later vandaag mag je nog een hands-on preview van FIFA 23 verwachten, gezien we recent met de footie aan de slag konden.