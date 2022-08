Gisteren hebben EA en Codemasters Portimao toegevoegd aan F1 22 middels een gratis update en later dit jaar mogen we ook nog het circuit in Shanghai verwachten. De update van gisteren komt natuurlijk met meer dan alleen een nieuw circuit en nu hebben we ook de patch notes.

Het gaat hier om update 1.07 en de details daarvan kun je hieronder vinden.

Portimao has been added to Time Trial, Grand Prix, and Multiplayer modes

Refinements to response time of throttle application for players

Front Wing damage will now have a greater effect on handling and lap times

Resolved an issue where tyre temperatures can be above blanket temperature when starting the formation lap

Improved trigger feedback when using an Xbox Series controller on PC

Improved balancing of difficulty for Practice Programmes

Resolved graphical issue on the rear suspension of the Red Bull

Addressed a crash when re-joining a Two Player Career after disconnecting

Times under 1:27:000 for Abu Dhabi can now be posted on Time Trial leaderboard

Resolved an issue where Time Trial times could be posted on the wet leaderboard whilst driving in dry conditions

Addressed an issue where players could get stuck in the super license after adding a trophy

Corrected level of detail Supercar interiors in cockpit camera

General Stability Improvements

Various Minor Fixes

Zoals je kunt zien is er nog niets specifiek gedaan aan de AI op de rechte stukken, waarbij zij ineens een stuk sneller zijn. Daarover geeft Codemasters aan dat de throttle applicatie al verbetering zou moeten brengen. Ondertussen werken ze nog aan een oplossing om dit definitief te verhelpen.