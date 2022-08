De eerste levensmaand van F1 22 is alvast niet zonder slag of stoot verlopen, al vallen er zeker ook goede dingen te melden. Op pc is de game zelfs speelbaar in virtual reality, wat toch een extra dimensie aan de populaire racefranchise toevoegt. Fans met een PlayStation onder hun tv hoopten in de toekomst ongetwijfeld een PlayStation VR2 versie te mogen verwelkomen.

Uit een interview met uploadvr blijkt nu echter dat ontwikkelaar Codemasters niet van plan is om F1 22 speelbaar te maken op Sony’s aanstormende VR-apparaat. De studio geeft aan “verdere opportuniteiten” te blijven onderzoeken, maar daar hoort een PlayStation VR2-versie dus niet bij op het moment. Toch een gemiste kans, als je het ons vraagt, maar wie weet zit de ondersteuning in F1 23.