Codemasters en Electronic Arts brachten begin deze maand F1 22 uit. Hoewel we de game van een prima cijfer voorzagen in onze review, is de game zeker niet foutloos. Onlangs bracht Codemasters al een update uit en de studio heeft nu een lijst gedeeld met issues die bij de ontwikkelaar bekend zijn en waar hard aan gewerkt wordt om ze op te lossen.

Codemasters heeft de lijst onderverdeeld in twee categorieën. De problemen die in de onderstaande lijst onder ‘Investigating’ staan zijn door veel spelers gemeld. De ontwikkelaars zijn momenteel aan het onderzoeken hoe deze issues kunnen worden opgelost. Onder ‘Awaiting patch’ staan problemen waarvoor al een fix is gemaakt. Die fixes worden met een toekomstige update doorgevoerd.