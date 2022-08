The Last of Us: Part 1 zit eraan te komen en ontwikkelaar Naughty Dog heeft in een tweet een korte video gedeeld. Op de beelden zien we Joel, die zich te paard door de bossen begeeft. Hierbij springen we van de remastered-versie voor de PlayStation 4 naar de remake voor de PlayStation 5. Niet alleen ziet de omgeving er beter uit, ook de verbeteringen in het schaduwwerk zijn best opvallend.

Eerder deelde Naughty Dog ook al een 10 minuten durende gameplaytrailer die je hier kan terugvinden. The Last of Us: Part 1 zal op 2 september verschijnen voor de PlayStation 5 en hoewel er ook een pc-versie van de game in de maak is, is de releasedatum hiervan nog niet bekend.