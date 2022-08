Momenteel vinden de jaarlijkse Call of Duty kampioenschappen plaats en eerder deze week hintte Infinity Ward er al naar dat we vandaag tijdens het evenement meer nieuws omtrent Call of Duty: Modern Warfare 2 zouden krijgen. De ontwikkelaar heeft zojuist de daad bij het woord gevoegd en meer details gedeeld over de aankomende beta.

Voor de release van Call of Duty: Modern Warfare 2 zal je namelijk een kans krijgen om alvast kennis te maken met de multiplayer. Nu is duidelijk geworden wanneer de beta precies plaatsvindt. Het eerste betaweekend loopt van 16 tot en met 20 september en is exclusief voor PlayStation-spelers. Op 16 en 17 september krijgen degenen met een betacode (die je onder meer kunt bemachtigen door een pre-order te plaatsen) toegang, waarna de drie daaropvolgende dagen de beta open gaat voor iedereen op de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Het tweede weekend duurt van 22 tot en met 26 september. De eerste twee dagen kunnen Xbox- en pc-spelers met een toegangscode de beta spelen, waarna de beta daarna open gaat voor iedereen. PlayStation-spelers kunnen het gehele tweede weekend met de beta aan de slag, ongeacht of ze een code hebben of niet.

Naast de bekendmaking van het schema van de beta, had Infinity Ward nog meer in petto. De studio toonde namelijk ook de allereerste beelden van één van de maps uit de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2. Het gaat om de map Marina Bay Grand Prix. Deze 6v6-map speelt zich af op een racecircuit en is één van de maps die speelbaar zijn in de aankomende beta. Check de beelden hieronder.