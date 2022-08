Vanavond onthulde Infinity Ward tijdens de officiële Call of Duty kampioenschappen meer informatie over de aankomende beta van Call of Duty: Modern Warfare 2. Daarover kun je in dit bericht meer lezen. Naast die informatie had Activision ook nog meer nieuws. De uitgever kondigde namelijk een speciaal evenement aan waarin de toekomst van de franchise uit de doeken gedaan wordt.

Het evenement heet Call of Duty Next en vindt op 15 september plaats. Tijdens dit evenement krijgen we meer te zien van de diverse Call of Duty-projecten waaraan nu gewerkt wordt. Zo zal de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 daar officieel onthuld worden. We krijgen dan meer informatie over bijvoorbeeld de maps, modi en progressie en de game zal dan ook live gespeeld worden door bekende streamers.

Call of Duty Next focust zich echter niet uitsluitend op Modern Warfare 2. Activision zal dan namelijk ook Call of Duty: Warzone 2 gaan onthullen. De nieuwe Battle Royale-game staat voor dit jaar op de planning en volgende maand gaan we er dus eindelijk meer over horen. Verder zal ook Call of Duty: Warzone Mobile uit de doeken gedaan worden tijdens het evenement.

Kortom: Call of Duty Next zal volgende maand goed zijn voor een hoop informatie en beelden van de komende Call of Duty-titels. Fans van de serie zullen er ongetwijfeld goed aan doen om het evenement te volgen.