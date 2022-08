Nadat Xenoblade Chronicles 3 eind juli uitkwam, is het voor Nintendo de hoogste tijd om vooruit te gaan kijken naar de volgende grote release. In dit geval gaat het om Splatoon 3, waarvan de release voor 9 september gepland staat.

Nu de Nintendo Switch-exclusive nog maar een maandje van ons verwijderd is, wil Nintendo graag meer van de game laten zien. Daarom is vandaag aangekondigd dat Nintendo later deze week met een speciale Direct-uitzending komt die volledig in het teken staat van de game. Splatoon 3 Direct wordt aanstaande woensdag, 10 augustus, vanaf 15.00 uur live uitgezonden via YouTube. De uitzending duurt ongeveer 30 minuten, dus we kunnen een hoop nieuwe informatie en beelden verwachten.