ATLUS heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor de aankomende release van Persona 5 op Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De trailer was onderdeel van een ATLUS livestream, maar helaas laat de trailer niet heel duidelijk zien wat we zoal kunnen verwachten in de verbeterde uitgaves op de current-gen consoles en pc.

De game komt al op 21 oktober 2022 uit, het is dus niet heel lang meer wachten tot de release. Toch is er qua info nog niet heel veel beschikbaar over deze versies van Persona 5 Royal. Wel oogt de trailer een stuk vloeiender, hoogstwaarschijnlijk mogen we dus in ieder geval een boost in frames per seconde verwachten.

Vooral voor huidige eigenaren van Persona 5 Royal zou het fijn zijn als er meer informatie beschikbaar was over de verbeteringen. De PS4-versie zal niet voorzien worden van een gratis update, wat dus betekent dat mensen die de PS5-versie willen hebben gewoon weer mogen betalen voor de ‘beste’ versie.

Naast Persona 5 zullen Persona 3 Portable en Persona 4 Golden binnenkort ook worden uitgebracht op de PlayStation, Xbox en Nintendo Switch. Daarnaast zullen de Persona-games ook beschikbaar zijn via Xbox Game Pass.

Wat vind jij ervan dat Persona 5 Royal geen gratis upgrade zal krijgen?