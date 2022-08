Het duurt niet lang meer voordat The Last of Us opnieuw uitkomt, want de game verschijnt op 2 september als remake voor de PlayStation 5. Later dit jaar zal de game nog uitkomen voor de pc, maar wanneer precies is niet bekend. Al weten we wel dat het niet heel erg lang zal duren.

Gezien het een remake betreft, mogen we natuurlijk een visuele upgrade verwachten. Zodoende deelt Naughty Dog clips die de remake vergelijkt met de remaster die jaren terug voor de PlayStation 4 verscheen. Eerder deed de ontwikkelaar dit al op Twitter, maar nu is de vergelijking in betere kwaliteit ook op YouTube te bewonderen.