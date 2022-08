Na een eerdere hint van The Snitch op Twitter eerder deze week en het lekken van Alone in the Dark vandaag, is de game nu officieel aangekondigd. Pieces Interactive is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze ‘reimagination’ van het origineel.

Hieronder de eerste trailer van de game die gelijk de toon zet. De game verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.