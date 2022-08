Outcast staat bij de wat oudere gamers vaak te boek als een rasechte klassieker. Het origineel verscheen in 1999 en kwam in 2017 opnieuw uit als remake, maar echt een succes was dat niet. Nadien verkreeg THQ Nordic de rechten en vorig jaar werd Outcast 2: A New Beginning aangekondigd.

Bij de aankondiging kregen we echter geen gameplay te zien, maar daar is tijdens de THQ Nordic showcase vanavond verandering in gekomen. Zodoende kun je hieronder de eerste gameplaybeelden van Outcast 2: A New Beginning aanschouwen. De game komt naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.