In juni lanceerde Sony het vernieuwde PlayStation Plus, waarmee het bedrijf natuurlijk de concurrentie aan wil gaan met Xbox Game Pass. Eén van de grootste verschillen tussen beide services is dat Microsoft first-party games direct via Game Pass aanbiedt, terwijl Sony dat met de eigen games niet doet via PlayStation Plus.

In aanloop naar de release van het nieuwe PlayStation Plus heeft Sony al diverse keren uitleg gegeven over die keuze. Sony is van mening dat het op dag één aanbieden van first-party games via PlayStation Plus op den duur een negatieve impact heeft op de kwaliteit van de games. Dit vanwege het feit dat gameverkopen daardoor minder geld op zullen leveren en het budget voor de ontwikkeling van nieuwe games zodoende lager uit zal vallen, wat ten koste gaat van de kwaliteit van de games.

Microsoft kiest met Game Pass overduidelijk voor een andere strategie en is van mening dat Sony er wel degelijk goed aan zou doen om de eigen first-party games wel gelijk via PlayStation Plus aan te bieden. Dit blijkt uit documenten omtrent de overname van Activision Blizzard door Microsoft, die in Brazilië openbaar zijn gemaakt. In de documenten bespreekt Microsoft de strategie van Sony voor PlayStation Plus en stelt het bedrijf dat Sony de service een stuk aantrekkelijker zou maken door first-party games vanaf de release aan te bieden en dat daarmee uiteindelijk de kwaliteit van de games juist beter zal worden.

“Sony could be able to leverage the high quality of their first-party games even more by making them available on PlayStation Plus at launch day. Such a strategy might be able to quickly speed up the growth of the service’s user base as a response to the competitive pressure of Game Pass (or any other service) and [the strategy] is not adopted by Sony, even when it comes to the new and updated PlayStation Plus. Such a move by Sony could make PlayStation Plus even more attractive in order to be able to rival eventual strategies by competing game publishers – to the benefit of gamers.”

Twee tegenovergestelde visies dus, wat het een interessante discussie maakt. Sony is zelf overigens niet de enige partij die de huidige strategie voor PlayStation Plus de juiste vindt. Strauss Zelnick, de CEO van Take-Two, gaf eerder al aan het “niet logisch” te vinden om games vanaf de release direct via een abonnement aan te bieden en noemde het vernieuwde PlayStation Plus de juiste manier om een abonnement aan te bieden.

De documenten die in Brazilië zijn vrijgegeven zorgden eerder al voor interessante opvattingen vanuit Sony en Microsoft. Zo stelt Sony dat het nog jaren zal duren totdat Game Pass een gevestigde concurrent heeft en dat Call of Duty invloed heeft op de keuze van gamers voor een specifieke console. Microsoft beweert op haar beurt dat Sony geld betaalt aan ontwikkelaars en uitgevers om games niet via Game Pass aan te bieden.