Tijdens de showcase van ThQ Nordic deze week werd na eerdere geruchten Alone in the Dark aangekondigd. Het gaat hier om een ‘reimagining’ van het origineel dat in 1992 uitkwam.

De game werd onthuld met een trailer en inmiddels heeft THQ Nordic ook de eerste screenshots vrijgegeven. Check ze hieronder.

Alone in the Dark is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Het is nog niet bekend wanneer de game moet verschijnen.