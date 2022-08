Eén van de meest geanticipeerde games is toch wel Hogwarts Legacy en helaas vernamen we eind vorige week dat de game niet langer in 2022 zal verschijnen. De release werd opgeschoven naar februari 2023, dus het uitstel valt gelukkig mee.

Voor die tijd krijgen we natuurlijk nog het nodige te zien en de eerstvolgende keer is tijdens Gamescom Opening Night Live, zo heeft host Geoff Keighley via Twitter laten weten. Volgens hem betreft het een exclusieve nieuwe kijk op de game.

Andere games die al bevestigd zijn voor de showcase zijn Goat Simulator 3 en Sonic Frontiers. Gamescom Opening Night Live zal volgende week dinsdag om 20:00 uur plaatsvinden en live via het web te volgen zijn.