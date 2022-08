Iedereen die Avengers: Endgame en WandaVision – of recenter nog: Dr. Strange in the Multiverse of Madness – gezien heeft, maakt zich al lang geen illusies meer over de krachten van Wanda Maximoff, beter bekend als de Scarlet Witch. Het zal dan ook niemand verbazen dat ze ook in Marvel’s Midnight Suns geprofileerd wordt als een echte powerhouse.

De onderstaande trailer plaatst de antiheldin in een welverdiende schijnwerper. Meer informatie omtrent haar moves wordt later bekendgemaakt. Net als de releasedatum overigens, die na het laatste uitstel helaas nog steeds uitblinkt door zijn afwezigheid. Wij kunnen alvast niet wachten om met dit duistere Marvelteam het universum te gaan redden.