Eind oktober kunnen we aan de slag met Gotham Knights, die dan zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De release laat dus niet al te lang meer op zich wachten en ruim twee maanden voor de geplande datum is de game goud gegaan.

Via Twitter laat Warner Bros. Games Montréal weten dat de ontwikkeling van de game is afgerond en dat de gouden status is bereikt. Dit betekent dat ze nog twee maanden de tijd hebben om aan een day one patch te werken om laatste oneffenheden glad te strijken.

De game zal op 25 oktober uitkomen voor de genoemde platformen.