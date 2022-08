Enkele dagen geleden meldde Warner Bros. Games Montréal vol trots dat Gotham Knights de gouden status heeft bereikt. Dit betekent dat de ontwikkeling van de game klaar is en daarmee staat dus niets een release over zo’n twee maanden nog in de weg.

Sterker nog, de ontwikkeling ligt dusdanig op schema dat Gotham Knights niet meer op 25 oktober zal verschijnen, maar op 21 oktober. In aanloop naar de nieuwe releasedatum is er vanavond tijdens Gamescom Opening Night Live een gloednieuwe trailer van Gotham Knights getoond. Bekijk de beelden hieronder. Gotham Knights verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.