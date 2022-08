Obsidian Entertainment is natuurlijk druk bezig met Avowed, maar de ontwikkelaar heeft ook nog een kleinere titel in ontwikkeling: Pentiment. Deze game is voorzien van een releasedatum.

Het was al bekend dat Pentiment in november van dit jaar zou verschijnen. Nu weten we dat de ‘narrative adventure RPG’ op 15 november 2022 te spelen zal zijn op de Xbox One, Xbox Series X|S en de pc. Het spel zal €19,99 kosten. Heb je een abonnement op PC Game Pass of Xbox Games Pass, dan kan je Pentiment op releasedatum spelen zonder je portemonnee te trekken.

