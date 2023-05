Eind vorig jaar kwam Obsidian met Pentiment, een verrassende Xbox exclusive met een unieke visuele stijl, zoals je ook al in onze review kon lezen. Ondanks de positieve ontvangst door critici zal er echter waarschijnlijk nooit een vervolg op Pentiment komen.

Obsidian studio’s design director Josh Sawyer kreeg onlangs een vraag over de toekomst van Pentiment, dat in de vroegere fases van ontwikkeling Palimpsest heette. Volgens Sawyer was Pentiment altijd al bedoeld als alleenstaand verhaal en momenteel heeft het team geen plannen voor een vervolg in welke vorm dan ook.

“The original non-working title of Pentiment actually was Palimpsest! Microsoft legal sensed potential difficulty with securing that name so I renamed it to Pentiment.

And no, I have no plans to make any sort of sequel, spiritual or otherwise, for Pentiment. I always intended it as a standalone story. It may inspire ideas (hopefully not just for me!) in the future, but I’m happy with where we’ve left it.”