De Xbox is dit jaar niet heel erg gezegend met exclusieve games, maar na Grounded en Scorn is het nu tijd voor Pentiment. Deze unieke titel is vanaf vandaag verkrijgbaar en zit ook bij Game Pass inbegrepen. Dat de titel de moeite waard is, blijkt wel uit de cijfers die zijn uitgedeeld.

Over het algemeen scoort Pentiment erg hoog met meerdere tienen, maar ook zitten er wat lage cijfers tussen, waardoor het gemiddelde momenteel tussen een 8.5 en 9.0 schommelt. Niet gek voor een game die is gemaakt door een klein team bij Obsidian Entertainment.

But Why Tho? – 10

SomosXbox – 10

Dexerto – 10

Screen Rant – 10

VG247 – 10

IGN – 10

WellPlayed – 10

Windows Central – 10

EGM – 10

Gamer.no – 10

Generación Xbox Р10

CGMagazine – 9.5

DualShockers – 9.5

TrueAchievements – 9.0

Checkpoint Gaming – 9.0

Attack of the Fanboy – 9.0

Areajugones – 9.0

Pure Xbox – 9.0

God is a Geek – 9.0

Noisy Pixel – 9.0

GamingTrend – 9.0

Gaming Nexus – 8.8

XboxEra – 8.7

Wccftech – 8.5

GamePro Germany – 8.5

Worth Playing – 8.5

Everyeye.it – 8.5

New Game Network – 8.4

MondoXbox – 8.3

Player 2 – 8.3

SpazioGames – 8.1

Xbox Achievements – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

Shacknews – 8.0

Hardcore Gamer – 8.0

Stevivor – 8.0

VGC – 8.0

Jeuxvideo.com – 7.5

Hobby Consolas – 7.3

PCGamesN – 7.0

GameSpew – 7.0

GameSpot – 6.0

Wij zijn nog druk bezig met de game, later deze week mag je onze review verwachten.